СЕГОДНЯ 11:48 2019-08-09T11:48:22+03:00

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Французский актер Ален Делон перенес инсульт. Об этом рассказал сын артиста Энтони Делон. Он добавил, что после удара его отцу потребовалась немедленная операция.

По словам Энтони, французские хирурги из клиники Питье-Сальпетриер в Париже спасли жизнь известному актеру. После операции он еще три недели провел в отделении интенсивной терапии.

«Все члены семьи находились у его постели — мой брат, моя сестра и моя мама Натали», — цитирует слова Энтони телеканал «360».

По словам мужчины, сейчас состояние 83-летнего Делона стабильно и не вызывает опасений, все жизненно важные функции сохранены.

В настоящее время актер вернулся в Швейцарию, он проходит восстановление в одной из местных клиник.

«Он вернулся в Швейцарию и отдыхает там в спокойном режиме в одной из клиник. Моя сестра, которая сейчас живет в Швейцарии, следит за его восстановлением и держит нас в курсе его состояния», — отметил Делон-младший.

Напомним, в июне актер уже попадал в больницу в жалобой на частые мигрени. Тогда одной из причин головных болей врачи назвали сердечную аритмию, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU