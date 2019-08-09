Неизвестные подняли флаг Украины в Крыму

СЕГОДНЯ 14:56 2019-08-09T14:56:49+03:00

Политолог Александр Форманчук с сожалением отметил, что на полуострова еще остались националисты

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Над крымским городом Судак был поднят украинский флаг. Об этом рассказал советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев.

По его словам, провокация была осуществлена "патриотами Украины" в память о четырех военных, погибших в Донбассе 6 августа.

Крымский политолог Александр Форманчук с сожалением отметил, что на полуострове действительно остались люди, которые не приняли его воссоединение с Россией. Речь идет, в основном, об украинских националистах, которые до сих пор не покинули Крым.

"Это касается не только лиц крымско-татарской национальности, которые на этот вопрос смотрят по-особому, но и определенной части украинских националистов, проживающих на территории Крыма", - цитирует ФАН эксперта.

По мнению Форманчука, этот случай навряд ли выльется в новое уголовное дело, но ответственных "возьмут на карандаш".

"Тот, кто отважился на этот шаг, должен понимать, что ФСБ умеет работать. И вычислить того, кто это сделал, не составит особого труда", - подчеркнул политолог.

Сайт kp.ru писал, что в конце прошлого года блогерша решили пройтись по улицам крымских городов с украинским флагом на плечах. Реакция местных жителей очень удивила девушку.

ИСТОЧНИК KP.RU