Самолёт Ил-96 с новыми двигателями появится в России в 2025 году

СЕГОДНЯ 16:37 2019-08-09T16:42:42+03:00

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Самолет Ил-96 с двумя мощными двигателями ПД-35 может появиться в России к 2025 году. Об этом сообщил генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев.

- Насколько я знаю, уже есть конкретное задание, это 2025 год. Первый якорный заказчик – управделами президента, - приводит его слова РИА Новости.

Первые испытания двигателя ПД-35 начнутся на два года раньше, в 2023. Этот двигатель уникален тем, что при взлете он обладает сверхбольшой тягой – от 33 до 40 тонн. На его разработку государство уже выделило немалую сумму - 180 миллиардов рублей. ПД-35 будет использоваться в самолетах: ИЛ-476, ИЛ-478, ИЛ-96-400, а также в других машинах военно-тарнспортной и гражданской авиации. К этому двигателю также проявили интерес власти Китая. Они планируют провести переговоры по его закупке.

ИСТОЧНИК KP.RU