Власти Москвы предупредили о возможных провокациях на митинге 10 августа

СЕГОДНЯ 23:32 2019-08-09T23:32:24+03:00

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Власти Москвы предупредили местных жителей и гостей города о возможных провокациях на согласованном митинге 10 августа. Администрация согласовала проведение акции и на следующий день, 11 августа, но организаторы отказались от идеи проводить его.

- Проведение митинга 10 августа согласованно на проспекте академика Сахарова. Вместе с тем, по поступающей из правоохранительных органов информации, публикуются призывы в социальных сетях о несанкционированных действиях и о готовящихся провокациях в ходе проведения согласованного мероприятия, - сообщили журналистам в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы в пятницу.

В связи с этим власти Москвы напомнили об ответственности, которая грозит за нарушение порядка.

- В случае нарушения закона правоохранительные органы будут принимать соответствующие меры по обеспечению общественного порядка. В отношении организаторов и участников будут приняты все меры в соответствии с действующим законодательством, - сообщает мэрия Москвы.

Напомним, что ранее в столице прошло три несогласованных митинга. Сотрудники полиции задержали за нарушения порядка около 1,5 тысяч людей.

ИСТОЧНИК KP.RU