2019-08-10T00:03:17+03:00
Экономика

Росрыбаловство рассказало о новых правилах любительской рыбалки

Появятся суточные нормы вылова, ограничения на подводную охоту и на использование сетей
Мария ИГНАТЬЕВА
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Росрыбаловство рассказало о новых правилах любительской рыбалкиРосрыбаловство рассказало о новых правилах любительской рыбалкиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В России с 1 января 2020 года изменятся нормы и правила любительской рыбалки. Изменения коснутся около 30 миллионов российских рыболовов-любителей. В Росрыбаловсте сообщили, что пользоваться жаберными сетями для вылова рыбы будет нельзя. Исключение составят несколько регионов: Дальний Восток, Сибирь и Северные районы. Запретят и продажу сетей.

- Сети будут поштучно маркировать и вносить в единый реестр, закрепляя орудие лова за конкретным гражданином, что позволит эффективно контролировать их использование и пресекать браконьерство, - сказал «Коммерсанту» замруководителя Росрыболовства Василий Соколов.

В ведомстве уточнили, что это также позволит бороться с производством и распространением самых опасных с точки зрения загрязнения окружающей среды так называемых китайских сетей. Помимо этого, для рыбаков-любителей введут суточную норму вылова. Для каждого региона она будет своя. Москве и Московской области в день можно выловить 3 судака, 5 щук, 30 раков и до 50 мальков. Вес добытого не должен превышать 5 килограммов. Рыбакам запретят хранение и транспортировку добычи больше двух-трех суточных норм. За нарушение правил рыбакам грозит административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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