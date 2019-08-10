2019-08-10T00:22:02+03:00
Политика

В селе Коминтерново в ДНР в результате обстрела погибли два человека

По населенному пункту были выпущены снаряды калибром 120 миллиметров
Мария ИГНАТЬЕВА
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В селе Коминтерново в ДНР в результате обстрела погибли два человекаВ селе Коминтерново в ДНР в результате обстрела погибли два человекаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На юге самопровозглашенной Донецкой народной республики в селе Коминтерново два человека погибли в результате обстрела. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о готовности симметрично ответить на агрессию украинских силовиков.

- Вопреки договоренностям, в которых регулярно принимают участие уполномоченные представители Киева, по Коминтерново были выпущены снаряды калибром 120 миллиметров, применены автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие, также велся огонь из БМП по центру населенного пункта. Более того, в результате этого подлого обстрела от полученных ранений скончались двое защитников нашей республики, - говорится в заявлении Пушилина.

Он также отметил, что считает такие обстрелы попыткой спровоцировать ДНР на нарушение достигнутых договоренностей.

Напомним, что ранее сайт kp.ru писал о готовящейся под Докучаевском провокации с окопными зарядами, чтобы затем обвинить силы ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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