СЕГОДНЯ 01:37 2019-08-10T01:37:28+03:00

В сети появилось видео с едущим по Крымскому мосту поездом

Специалисты пояснили, что составы уже давно по нему ездят [видео]

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На один из видеохостингов в сети выложили ролик, на котором видно, как по Крымскому мосту едет груженый поезд. Зрелище удивило пользователей.

- Вроде 43 вагона с щебнем насчитал. Надеюсь таких составов будет ездить все больше. А там и пассажирские поезда запустят, - написал автор ролика.

Однако специалисты не нашли в этом ничего удивительного. В инфоцентре «Крымский мост» сообщили, что составы не в первый раз ездят по сооружению.

- По нему перемещаются вагоны с щебнем для балластировки, путевые машины для рихтовки и выправки путей, сварки рельсов в плети на разных участках моста и подхода к нему со стороны Керчи, - сообщили «РИА Новостям» в инфоцентре.

Напомним, что полный запуск Крымского моста в эксплуатацию запланирован на декабрь. Он является самым протяженным мостом в России. Его длина составляет 19 километров.

Поезд на Крымском мосту.Вот это состав.40 ВАГОНОВ ДОЗАТОРОВ.СЦЕПКА ТЕПЛОВОЗОВ-ДВА МАНЕВРОВЫХ.две теплушки.

ИСТОЧНИК KP.RU