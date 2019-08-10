2019-08-10T06:58:28+03:00
Происшествия

В Греции два человека погибли при столкновении лодок

Еще один человек получил травмы
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Греции два человека погибли при столкновении лодокВ Греции два человека погибли при столкновении лодокФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Греции в 350 метрах от полуострова Пелопоннес неподалеку от города Тини столкнулись две лодки – резиновая и деревянная. В результате погибли два человека, еще один получил ранения.

Как сообщает Афинское Македонское агентство новостей, в надувной лодке находилось десять туристов из Франции, в том числе пятеро детей. Именно их судно протаранило деревянную лодку. В ней находились двое мужчин женщина из Греции. Мужчинывв утонули вместе с плавсредством, а женщина получила травмы. Ее на машине скорой помощи госпитализировали в больницу.

Отмечается, что пассажиры надувной лодки были трезвы. Однако их все же доставили в больницу для проведения дополнительной экспертизы. Специалистам пока неясны причины столкновения. На место происшествия для разбирательств выехали четыре катера подводных миссий SS-ELAKT, а также частные плавательные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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