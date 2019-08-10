2019-08-10T08:21:00+03:00
В мире

Более миллиона человек эвакуированы из-за тайфуна «Лекима» в Китае

Ожидается, что стихия обрушится на восток страны в субботу
Ася РОМАНЧУК
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Тайфун "Лекима" достиг побережья КитаяТайфун "Лекима" достиг побережья КитаяФото: REUTERS
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Власти Китая эвакуировали более миллиона человек, проживающих в восточной части страны. Причиной стал тайфун «Лекима», который накануне накрыл Японию и обрушился на побережье Китая в субботу.

Этот тайфун стал девятым с начала года, сообщает агентство Синьхуа. Он достиг побережья, где расположен городского уезда Вэньлин провинции Чжэцзян в 01.45 10 августа по местному времени. Порывы ветра достигали 52 метров в секунду. Накануне метеорологи страны предупредили об аномальный скоростях, в стране был объявлен «красный» уровень тревоги – это наивысший показатель по погодным условиям.

Удар стихии придется на юго-восточные районы Китая. Шквалистый ветер будет сопровождаться проливными дождями, возможны наводнения и другие катастрофы.

Ливни пройдут в провинциях Аньхой, Фуцзянь, Цзянсу, Чжэцзян и в Шанхае.Планируется, что «Лекима» будет двигаться на северо-запад страны со скоростью 15 км в час.

Люди укрылись в убежищах, транспортное сообщение приостановлено. В провинции Чжэцзян отменено паромное сообщение, частично заблокировано движение поездов, отменены 288 авиарейсов. В Шанхае тоже остановлено движение рельсового транспорта, в том числе поездов маглев.

Тайфун уже повалил почти три тысячи деревьев, сотню столбов ЛЭП. На борьбу с последствиями стихии выведены около тысячи спасателей, 150 пожарных машин, 153 спасательных лодки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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