2019-08-10T14:20:11+03:00
Общество

Синоптики рассказали, когда в Москве закончатся дожди

Это произойдет уже 10 августа
Ася РОМАНЧУК
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Синоптики обещают, что дожди в столице закончатся уже в субботу, 10 августаСиноптики обещают, что дожди в столице закончатся уже в субботу, 10 августаФото: Евгения ГУСЕВА
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Синоптики рассказали, когда в Москве закончатся дожди. Произойдет это уже в субботу, 10 августа. Согласно прогнозам, количество осадков начнет снижаться уже с 14 часов дня и к 15 станет сухо.

Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Постепенно погода берет курс на улучшение. Воздух начнет прогреваться, потепление будет заметно даже без термометра.

Метеорологи прогнозируют потепление до 16-18 градусов, скорость ветра составит 5-10 метров в секунду.

Несмотря на скорое прекращение осадков, в субботу выпадет не менее 5 мм, а в ночь с пятницы на субботу было зафиксировано не менее 1 мм.

Аномально холодному лету-2019 нашли объяснение в Госдуме. Депутат нижней палаты российского парламента Алексей Журавлев в эфире передачи «60 минут» телеканала «Россия-1» заявил, что Запад может быть причастен к аномальным погодам в России. Парламентарий уверен, что лето в стране сорвал «вашингтонский обком».

ИСТОЧНИК KP.RU

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