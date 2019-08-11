Путин в Крыму посмотрел спектакль «Грифон» на новой сцене музея-заповедника «Херсонес Таврический»
Президент России Владимир Путин в Симферополе посмотрел спектакль «Грифон» на новой сцене Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический».
«Мне понравилось. Такая общая картина всей истории задействована. Доходчиво, понятно и, в общем, смотрится с удовольствием. Вам спасибо, ребята», - сказал глава государства, когда генеральный продюсер Саида Медведева поинтересовалась его впечатлениями.
После представления президент пообщался с молодыми актерами, которые исполнили роли мальчика Вани и девочки Маши. В конце спектакля ребята поскользнулись на влажных подмостках и не смогли выйти на финальный поклон.
«Как твоя спина? Упал? Растянул спину?» - с большим участием спросил Владимир Путин юного артиста.
Тот заверил главу государства, что все в порядке, и спина болит совсем немного, передает ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне глава государства приехал в Крым, где посетил организованное мотоклубом «Ночные волки» международное байк-шоу «Тень Вавилона».
Путин приехал на байк-шоу в Крыму.Дмитрий СМИРНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU