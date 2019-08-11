2019-08-11T05:05:00+03:00
Общество

Путин в Крыму посмотрел спектакль «Грифон» на новой сцене музея-заповедника «Херсонес Таврический»

После представления президент России пообщался с исполнителями главных ролей и похвалил их работу
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин в Симферополе посмотрел спектакль «Грифон» на новой сцене Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический».

«Мне понравилось. Такая общая картина всей истории задействована. Доходчиво, понятно и, в общем, смотрится с удовольствием. Вам спасибо, ребята», - сказал глава государства, когда генеральный продюсер Саида Медведева поинтересовалась его впечатлениями.

После представления президент пообщался с молодыми актерами, которые исполнили роли мальчика Вани и девочки Маши. В конце спектакля ребята поскользнулись на влажных подмостках и не смогли выйти на финальный поклон.

«Как твоя спина? Упал? Растянул спину?» - с большим участием спросил Владимир Путин юного артиста.

Тот заверил главу государства, что все в порядке, и спина болит совсем немного, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне глава государства приехал в Крым, где посетил организованное мотоклубом «Ночные волки» международное байк-шоу «Тень Вавилона».

Путин приехал на байк-шоу в Крыму.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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