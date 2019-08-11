СЕГОДНЯ 12:03 2019-08-11T12:32:50+03:00

В Киеве выразили протест из-за поездки Путина в Крым Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Украинский МИД выразил протест из-за поездки российского лидера Владимира Путина в Крым.

Напомним, ранее президент РФ посетил организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу в Севастополе. Российский лидер приехал на мероприятие на мотоцикле "Урал" в компании главы Крыма Сергея Аксенова.

В украинском ведомстве отметили, что поездка Путина в Крым - "грубое нарушение российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства".

К слову, Киев выражает протест каждый раз, когда российский президент или премьер посещают полуостров. Однако РФ возвращает подобные ноты без рассмотрения и какой-либо реакции, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в субботу, 10 августа, президент РФ Владимир Путин прибыл на байк-шоу на «Урале». Он подъехал к сцене и обратился к участникам фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU