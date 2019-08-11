В Иерусалиме на Храмовой горе произошли столкновения между мусульманами и полицией
Правоохранители вмешались после того, как мусульмане вступили в конфликт с иудеями у входа на территорию святыни
Изменить размер текста:
СМИ пишут, что на Храмовой горе в Иерусалиме произошли столкновения между мусульманами, собравшимися на моления в честь праздника Курбан-байрам и полицейскими.
Правоохранители вмешались после того, как мусульмане вступили в конфликт с иудеями у входа на территорию святыни.
ИСТОЧНИК KP.RU