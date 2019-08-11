2019-08-11T12:14:27+03:00
В мире

В Иерусалиме на Храмовой горе произошли столкновения между мусульманами и полицией

Правоохранители вмешались после того, как мусульмане вступили в конфликт с иудеями у входа на территорию святыни
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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СМИ пишут, что на Храмовой горе в Иерусалиме произошли столкновения между мусульманами, собравшимися на моления в честь праздника Курбан-байрам и полицейскими.

Правоохранители вмешались после того, как мусульмане вступили в конфликт с иудеями у входа на территорию святыни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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