Около 100 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией в Иерусалиме

СЕГОДНЯ 20:16 2019-08-11T20:16:38+03:00

Около 100 палестинцев пострадали в стычках с полицией в Иерусалиме Фото: REUTERS

Беспорядки начались после того, как мусульмане вступили в конфликт с иудеями

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Около 100 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильской полицией возле мечети Аль-Акса в центре Иерусалима. Об этом сообщил министр частично признанного государства по делам священного города Аднан аль-Хусейни.

"Около сотни палестинцев получили ранения, сопротивляясь попыткам групп радикально настроенных поселенцев прорваться к Аль-Акса", - цитирует главу ведомства телеканал Al Mayadeen.

Сайт kp.ru писал, что столкновения начались после того, как мусульмане вступили в конфликт с иудеями. Дело в том, что праздник Курбан-байрам в этом году совпал с постом 9-го ава. Мусульмане двинулись в сторону Храмовой горы для молитв, а евреи - оплакивать свои разрушенные когда-то храмы.

Правоохранители вмешались в ссору, разгоревшуюся прямо у входа на территорию святыни. Для разгона толпы были применены светошумовые гранаты.

ИСТОЧНИК KP.RU