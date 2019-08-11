2019-08-11T21:17:05+03:00
Спорт

Серена Уильямс: мысли о бюстгальтере отвлекали меня от матча

Американская теннисистка рассказала, о чем думает во время игры
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
37-летняя американка Серена Уильямс37-летняя американка Серена УильямсФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американская теннисистка Серена Уильямс призналась, что часто отвлекалась во время матча с чешкой Мари Боузковой в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто. Одна из таких навязчивых мыслей, мешавших спортсменке сосредоточится, касалась бюстгальтера.

"Часто во время матчей я отвлекаюсь. Сегодня в какой-то момент подумала о своем бюстгальтере", - рассказала Серена.

Она не стала уточнять, чему именно были посвящены размышления, но подчеркнула, что смогла быстро переключить внимание обратно на игру.

"Взяла себя в руки: "Серена, ты шутишь? Так нельзя". Если хочешь проводить много матчей на высоком уровне, нужно все время сохранять концентрацию", - цитирует Toronto Star американку.

Стоит отметить, что победа в этом матче все же досталась Уильямс. Она одолела соперницу в трех сетах со счетом 1:6, 6:3, 6:3. Теперь 37-летней теннисистке предстоит встретиться с канадкой Бьянкой Андрееску.

К слову, журнал Forbes накануне признал Серену Уильямс самой высокооплачиваемой спортсменкой мира. Сайт kp.ru писал, что за минувший год американка заработала 29,2 миллиона евро.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Матч Ахмат - Спартак 11 августа 2019: Тил, Ларссон и Шюррле впервые выйдут в стартовом составе москвичей
Матч Ахмат - Спартак 11 августа 2019: Денис Глушаков сыграет против "красно-белых"
В ДТП в Подмосковье погибли пять человек, в том числе двое детей
"Оззи Осборн — генетический мутант": Ученые изучили ДНК рок-музыканта
Около 100 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией в Иерусалиме
Полиция Флориды арестовала мужчину, угрожавшего устроить стрельбу
Американские СМИ оценили проект российского бомбардировщика ПАК ДА
Versace извинился за футболки с "независимыми" Гонконгом и Макао
В Гонконге протестующие забросали полицейских "коктейлями Молотова"
Подмосковный омбудсмен поможет дворнику, "задолжавшему" 2 млрд рублей
Путин и Медведев поздравили коллектив "Шереметьево" с 60-летием аэропорта
Россия может обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
Королева Елизавета II разочарована британскими политиками
Полиция Норвегии рассматривает субботнюю стрельбу в мечети как теракт
"Это Айк, ему четыре месяца": Медведев опубликовал видео с подаренным ему щенком
Пожар на Канарских островах: эвакуировано свыше тысячи человек
Защитник ЦСКА Звонир Шарлия сравнил Марио Фернандеса «Месси»
Около 45 тысяч человек пострадали от паводков в Иркутской области
Автомобиль протаранил террасу бара в Испании: пострадали 10 человек
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП