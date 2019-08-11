Серена Уильямс: мысли о бюстгальтере отвлекали меня от матча

СЕГОДНЯ 21:16 2019-08-11T21:17:05+03:00

Американская теннисистка рассказала, о чем думает во время игры

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Американская теннисистка Серена Уильямс призналась, что часто отвлекалась во время матча с чешкой Мари Боузковой в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто. Одна из таких навязчивых мыслей, мешавших спортсменке сосредоточится, касалась бюстгальтера.

"Часто во время матчей я отвлекаюсь. Сегодня в какой-то момент подумала о своем бюстгальтере", - рассказала Серена.

Она не стала уточнять, чему именно были посвящены размышления, но подчеркнула, что смогла быстро переключить внимание обратно на игру.

"Взяла себя в руки: "Серена, ты шутишь? Так нельзя". Если хочешь проводить много матчей на высоком уровне, нужно все время сохранять концентрацию", - цитирует Toronto Star американку.

Стоит отметить, что победа в этом матче все же досталась Уильямс. Она одолела соперницу в трех сетах со счетом 1:6, 6:3, 6:3. Теперь 37-летней теннисистке предстоит встретиться с канадкой Бьянкой Андрееску.

К слову, журнал Forbes накануне признал Серену Уильямс самой высокооплачиваемой спортсменкой мира. Сайт kp.ru писал, что за минувший год американка заработала 29,2 миллиона евро.

ИСТОЧНИК KP.RU