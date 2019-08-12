Российский теннисист Медведев проиграл испанцу Надалю в финале турнира в Монреале

СЕГОДНЯ 03:29 2019-08-12T03:59:03+03:00

Матч продолжался больше часа и завершился победой второй ракетки мира со счетом 6:3, 6:0 [фото]

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В ночь на понедельник, 12 августа, в канадском Монреале завершился финальный матч турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в котором состязались российский спортсмен Даниил Медведев и вторая ракетка мира Рафаэль Надаль. Встреча продолжалась один час и 11 минут, а закончилась победой 33-летнего испанца со счетом 6:3, 6:0.

Стоит отметить, что Даниил Медведев, который на сегодняшний день является одним из лучших теннисистов России, впервые в своей карьере пробился в финал турнира престижной серии «Мастерс», победив в полуфинале соотечественника Карена Хачанова (6:1, 7:6)

23-летний россиянин впервые в карьере играл в финале «Мастерса»Фото: REUTERS

А для Рафаэля Надаля это уже 83-я победа в турнире серии ATP и 35-я – серии «Мастерс». Испанец также является двукратным победителем Уимблдона, 12-кратным – Открытого чемпионата Франции и победителем Открытого чемпионата Австралии.

Рафаэль Надаль считается второй ракеткой мираФото: REUTERS

В прошлом году Надаль тоже выиграл «Мастерс» в Канаде, одолев в финале грека Стефаноса Циципаса. За нынешнюю победу испанский теннисист получит 1000 рейтинговых очков и 1,05 миллиона долларов призовых, а россиянин Медведев – 600 очков и 531 тысячу долларов, передает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:0 в пользу 33-летнего испанцаФото: REUTERS

ИСТОЧНИК KP.RU