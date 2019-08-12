2019-08-12T05:21:03+03:00
В мире

Американец Скотт Келли рассказал, сколько зарабатывают астронавты NASA

По его словам, американцам в космосе платят меньше, чем российским коллегам – $5 в сутки
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Ветеран космических полетов, экс-астронавт NASA Скотт КеллиВетеран космических полетов, экс-астронавт NASA Скотт КеллиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бывший астронавт NASA Скотт Келли, который с 1999 по 2016 год совершил четыре полета в космос, рассказал о зарплате американских астронавтов. По его словам, «командировочные» у них меньше, чем у российских коллег – пять долларов за сутки на орбите.

«Это делается не ради шутки, а потому, что такие суточные правительство обязано выплачивать своим сотрудникам, когда они находятся в разъездах и при этом всем обеспечены: едой, жильем и прочим», - пояснил ветеран американской космонавтики.

За год выходит примерно 155 тысяч долларов. Дело в том, что максимум, на что могут претендовать астронавты NASA – на «категорию федеральных служащих GS-15», что у военных США эквивалентно «званию полковника или капитана ВМФ».

Скотт Келли отметил, что на МКС вопрос заработной платы обсуждают редко, но ему все же удалось выяснить, что российским космонавтам «нравится тот факт, что они получают больше, когда находятся в космосе», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на днях в «Роскосмосе» рассказали о зарплатах наших космонавтов. На самом деле, они получают примерно столько же, сколько их коллеги из NASA и других космических агентств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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