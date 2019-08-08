В "Роскосмосе" рассказали, сколько получают российские космонавты

СЕГОДНЯ 18:52 2019-08-08T18:52:11+03:00

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Все российские космонавты - они же сотрудники "Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина" - получают примерно столько же, сколько их коллеги из NASA, а также европейского, японского и канадского космических агентств. Об этом рассказали в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".

Зарплату начисляют в соответствии с "Положением о материальном обеспечении космонавтов в РФ". Согласно ему, оклад кандидата в космонавты составляет 60,9 тыс. рублей, просто космонавта — 63,8 тыс. рублей, а инструктора-космонавта — 88,45 тыс. рублей. При этом предусмотрены надбавки до 25% от оклада и "тринадцатая зарплата" в конце года.

Если космонавт побывал в космосе его зарплата вырастает до 69,6 тыс. рублей. Сам полет оплачивается отдельно. Сумма зависит от сложности и длительности пребывания на МКС. Чем больше полетов совершил космонавт, тем выше его зарплата.

Надбавка за один полет составляет 55%, за два — 75%, за три и более — 120%. Сайт kp.ru писал, что в 2010 году за полгода на орбите можно было заработать около 130-150 тысяч долларов. Также есть надбавки за выслугу лет и наличие кандидатских и докторских степеней.

Как сообщает газета "Известия", на настоящий момент отряд российских космонавтов насчитывает всего 25 человек, двое из ни находятся на МКС.

ИСТОЧНИК KP.RU