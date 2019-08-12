В Росрыболовстве объяснили, что изменится с введением новых правил рыбалки

СЕГОДНЯ 09:24 2019-08-12T09:24:02+03:00

Оказалось, что закон лишь обобщает уже существующие нормы

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Начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталий Молоков рассказал, к чему стоит готовиться россиянам после введения новых правил любительской рыбалки.

Сайт kp.ru писал, что закон вступит в силу 1 января 2020 года. С этого момента для рыбаков введут суточную норму вылова (для каждого региона своя) и запретят им хранение и транспортировку рыбы больше двух-трех суток. Также нельзя будет пользоваться жаберными сетями и продавать их. Исключение составляют лишь несколько регионов.

По словам Молокова, для рыбаков эти правила почти ничего не изменят, ведь закон только обобщает уже установленные нормы.

"Все ограничения для любительской рыбалки уже установлены правилами рыболовства для отдельных бассейнов - Восточного, Северного, Байкальского, Енисейского и других", - цитирует "Российская газета" начальника управления.

Стоит отметить, что одно главное нововведение все же будет - в законе официально закрепят право граждан на свободную и бесплатную рыбалку. Платить придется лишь в водоемах, где рыба выращивается специально.

ИСТОЧНИК KP.RU