2019-08-12T11:23:13+03:00
Общество

Чешский ресторан ввел штрафы для гостей за недоеденные блюда

Штрафная система действует только на «шведский стол» в обеденное время
Ася РОМАНЧУК
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В чешских ресторанах начали штрафовать клиентов за недоеденные блюдаВ чешских ресторанах начали штрафовать клиентов за недоеденные блюдаФото: Иван МАКЕЕВ
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Руководство ресторана в поселке Добромержице (Чехия) ввело санкции против расточительно обедающих гостей. Штрафы распространяются лишь на блюда «шведского стола».

Такой режим, пишет Vinegret, действует лишь в обед. Перед трапезой гость должен заплатить за вход 97 крон (275 рублей). Если клиент положил в тарелку слишком много еды, но не смог с ней расправиться, придется заплатить администрации штраф в размере 50 крон.

При этом, в случае несогласия с решением руководства, секьюрити записывает паспортные данные гостя. Впоследствии заведение будет добиваться оплаты штрафа через суд.

О нововведениях, принятых несколько месяцев назад, дирекция ресторана сообщает на специальных табличках, размещенных на входе в обеденном зале.

Стоит отметить, что гости заведения с пониманием отнеслись к такой инициативе. Местные жители уверены, что стоит более рационально подходить к данному вопросу, пишет газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU

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