Синоптики предупредили россиян о заморозках в ближайшие дни

СЕГОДНЯ 11:29 2019-08-12T11:29:18+03:00

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И без того холодное российское лето в августе станет еще холоднее. Сильнее всего пострадает Архангельская область, а также республики Карелия и Коми. Там в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки с температурой до -2. Днем температура в этих регионах составит примерно 15-17 градусов.

Не очень благоприятная ситуация и в Приморье. Там по-прежнему льют проливные дожди, а также ожидаются грозы и усиленные порывы ветра. Об этом Российской газете рассказала заведущая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

А вот в Москве погода, наоборот, начнет налаживаться. Во вторник, 13 августа температура в столичном регионе повысится до 23-25 градусов, 14 августа до 26, а 15 августа составит – 19-24 выше нуля.

На юге России погода также радует. В Ростовской области к середине недели воздух прогреется до 35 градусов, в Краснодарском крае – до 36, а в Сочи – до 30.

ИСТОЧНИК KP.RU