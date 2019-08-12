У москвича из загородного дома похитили бутылку вина за 160 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:31 2019-08-12T12:31:44+03:00

Вор-сомелье вынес из коттеджа в Одинцовском районе 3 бутылки вина, одна из которых оказалась стоимостью 159 900 руб. Две другие скромнее - всего по 1000 руб

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В полицию обратился 45-летний житель столицы Алексей Т. с сообщением о том, что в период со 2 по 4 июля из его загородного дома, расположенного в СНТ "Мамоново" и украли несколько бутылок вина, одна из которых - Chateau Latour Pauillac, 1996 года розлива стоимостью 159 900 рублей.

"По подозрению в совершении хищения дорогостоящего вина был задержан и допрошен 52-летний гражданин Украины Ляшко А. Мужчина вины своей отрицать не стал, написал явку с повинной." - рассказал КП источник в правоохранительных органах.

Полицией было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ - Кража.

ИСТОЧНИК KP.RU