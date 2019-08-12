2019-08-12T12:42:30+03:00
Наука

Конца света не будет: Ученый прокомментировал приближение к Земле астероида размером с пирамиду Хеопса

По мнению эксперта, космический объект ничем не угрожает нашей планете
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Земле приближается гигантский астероидВ Земле приближается гигантский астероидФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Специалисты NASA рассказали об огромном астероиде. Рамером с пирамиду Хеопса, который приближается к Земле. Предполагается, что столкновения не произойдет, однако по данным астрономов, небесное тело пройдет достаточно близко к нашей планете.

Однако профессор Физико-технического института Уральского федерального университета Виктор Гроховский отметил, что никакой опасности, даже потенциальной, для жителей Земли астероид не несет.

«Формулировка «приблизится к Земле» звучит странно. Потому, что астероид пролетит на расстоянии в миллион километров - это в 2,5 раза дальше, чем до Луны. […] Поэтому ситуация в один миллион километров, она нам ничем не угрожает. Вероятность столкновения с Землей отсутствует... Никакого конца света не будет», - цитирует слова профессора сайт телеканала «Звезда».

Ранее эксперты отметили, что приближающийся к Земле астероид 2019 OU1 несет для нашей планеты потенциальную опасность. Небесный объект имеет огромные размеры — он сопоставим с самой большой пирамидой в долине Гизе. Наиболее близко к Земле астероид подойдет в августе, агенты NASA следят за его перемещениями, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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