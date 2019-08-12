В Сети появилось фото «самого уродливого» помолвочного кольца

СЕГОДНЯ 13:10 2019-08-12T13:10:17+03:00

Девушка выложила несколько кадров своего нового украшения и написала, что стыдится его Фото: Facebook

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Пользователи раскритиковали кольцо на помолвку, фотографии которого появились в анонимной группе в социальной сети. Невеста так огорчилась, получив «некрасивое» кольцо перед свадьбой от своего молодого человека, что решила поделиться своей печалью с другими.

Девушка выложила несколько кадров своего нового украшения и написала, что стыдится его. Дело в том, что кольцо и вправду выглядит необычно. Как отметили пользователи, складывается ощущение, что его вывернули наизнанку. Ободок кольца сделан в виде латинской буквы V, инкрустированной небольшими синими камнями. Само украшение выполнено из трех камней зеленого цвета в оправе, по всей видимости, из бриллиантов, пишет сайт телеканала «Звезда».

Пользователи Сети единодушно признали провал жениха и назвали кольцо «ужасным».

«Это отвратительно с любого ракурса!» - отметил один из комментаторов.

«Я бы приняла его, только если бы мне свернули шею», — добавила другая.

Помимо формы пользователи негативно отозвались и о цветовом сочетании украшения. По их мнению, темно-синие камни совершенно не сочетаются с полупрозрачными нежно-зелеными, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU