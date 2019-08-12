2019-08-12T14:17:41+03:00
Общество

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с взрывом под Архангельском

Он заявил о готовности церкви помочь пострадавшим при аварии
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Патриарх Кирилл выразил соболезнования семьям погибших на полигоне в АрхангельскеПатриарх Кирилл выразил соболезнования семьям погибших на полигоне в АрхангельскеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Патриарх Кирилл направил обращение в Российский Федеральный ядерный центр. Он выразил соболезнования всем людям, чьи родные и близкие трагически погибли во время взрыва на полигоне в Архангельской области.

- Глубоко соболезную вам и вашим коллегам в связи с гибелью сотрудников ядерного центра при выполнении важного государственного задания, - написал он. Полный текст послания можно посмотреть на сайте Русской православной церкви.

Патриарх также заявил, что церковь готова помочь семьям погибших.

Напомним, авария на полигоне Военно-морского флота в Архангельской области произошла 8 августа. Сотрудники госкорпорации «Росатом» испытывали жидкость реактивной двигательной установки. В результате чего и произошел взрыв. В самой компании заявили, что это обычный несчастный случай, каковые иногда случаются при испытании новых технологий. Как бы то ни было, взрыв унес жизни пяти человек. Еще три человека госпитализированы в московские больницы со множественными ожогами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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