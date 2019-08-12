Американские ученые выяснили, что кошки жуют траву из-за инстинкта

СЕГОДНЯ 15:32 2019-08-12T15:32:39+03:00

Группа исследователей провела эксперимент и узнала, чем же свежая трава и другие растения привлекают мурлыкающих четвероногих

Изменить размер текста: A A

Многие кошатники убеждены, что их хвостатые друзья жуют траву из-за нехватки витаминов. Другие предполагают, что трава для кошек как детокс – после такой трапезы кошек, как правило, тошнит.

У американских ученых на этот счет своя теория. Они провели большое исследование и опровергли обе версии.

Исследователи попросили владельцев и волонтеров присматривать почти за тысячей кошек, наблюдение длилось не менее трех часов в день. Обязательным условиям содержания в период эксперимента было наличие свежей травы или растений в доме.

По итогам наблюдения ученые пришли к выводу, что 71% кошек грызли траву не менее шести раз на протяжении трех часов, а вот 11% даже и близко не подошли к заветному лакомству, хотя этому никто не препятствовал. При этом лишь 25% наблюдаемых животных стошнило после употребления травы. 91% респондентов сказали, что их питомец до начала растительной трапезы не выглядел болезненно.

Ученые провели аналогию с экспериментом на шимпанзе, которые также были замечены за постоянным жеванием растений. Тогда наблюдение показало, что так обезьяны боролись с кишечными паразитами. Ввиду этого шимпанзе жевали не из-за голода, а для увеличения активность мышц желудочно-кишечного тракта.

По данным ветеринаров, у современных кошек эти паразиты не водятся, но инстинкт жевания для активности пищеварения все-таки сохранился. Исследователи рекомендуют хозяевам кошек покупать специальную траву в зоомагазинах, чтобы снизить риск отравления у животных, при этом животные смогут потакать своим инстинктам, пишет Ридус.

Ранее специалисты назвали 10 самых опасных продуктов для кошек. Часть из них питомцы могут стащить с хозяйского стола.

ИСТОЧНИК KP.RU