Канадец одолел 160-килограммового гризли карманным ножом

СЕГОДНЯ 15:38 2019-08-12T15:41:51+03:00

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Житель Ванкувера Колин Даулер решил начать свой день с велосипедной прогулки по горам. Однако спортивное утро закончилось настоящей трагедией. Мужчина уже возвращался домой, как вдруг ему преградил дорогу 160-килограммовый гризли.

Медведь был настроен весьма агрессивно. Он сразу же набросился на мужчину. Колин попытался защититься велосипедом, однако безрезультатно. Гризли вцепился в живот мужчины, не давая ему встать. К счастью, Колин нащупал у себя в кармане перочинный ножик, который и вонзил в противника. Медведь тут же убежал прочь, пишет издание The Insider.

Велосипедист перевязал свои раны разорванной футболкой и отправился искать людей, которые могли бы ему помочь. Идти пришлось немало – только через семь километров он набрел на палаточный лагерь. Обитатели лагеря оказали Колину первую помощь и вызвали вертолет, который прибыл через 40 минут. Сейчас мужчина находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU