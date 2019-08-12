2019-08-12T15:41:51+03:00
Происшествия

Канадец одолел 160-килограммового гризли карманным ножом

Житель Ванкувера встретил хищника на велопрогулке в день рождения
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Велосипедист одолел гризли с помощью перочинного ножаВелосипедист одолел гризли с помощью перочинного ножаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Житель Ванкувера Колин Даулер решил начать свой день с велосипедной прогулки по горам. Однако спортивное утро закончилось настоящей трагедией. Мужчина уже возвращался домой, как вдруг ему преградил дорогу 160-килограммовый гризли.

Медведь был настроен весьма агрессивно. Он сразу же набросился на мужчину. Колин попытался защититься велосипедом, однако безрезультатно. Гризли вцепился в живот мужчины, не давая ему встать. К счастью, Колин нащупал у себя в кармане перочинный ножик, который и вонзил в противника. Медведь тут же убежал прочь, пишет издание The Insider.

Велосипедист перевязал свои раны разорванной футболкой и отправился искать людей, которые могли бы ему помочь. Идти пришлось немало – только через семь километров он набрел на палаточный лагерь. Обитатели лагеря оказали Колину первую помощь и вызвали вертолет, который прибыл через 40 минут. Сейчас мужчина находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Авиакомпания "Победа" сообщила о сбое работы сайта во время распродажи билетов
Друг рассказал о визите к умершему DJ Жанне Рассказовой частного нарколога
Шойгу в Екатеринбурге наблюдал за сборкой боевых роботов
Встречу президентов РФ, Азербайджана и Ирана перенесли "по техническим причинам"
Американские ученые выяснили, что кошки жуют траву из-за инстинкта
Посол РФ в Лондоне заявил, что РФ будет сотрудничать с Британией на прагматичной основе
Половине россиян тяжело приобретать лекарственные препараты
«Зенит» завершил «Большой фестиваль футбола»
Грузинский туризм понес ущерб в $60 млн из-за оттока россиян
Не продержался и месяца: Новый владелец телеканала «Рустави-2» заявил о его продаже
Порошенко готов пройти допрос на детекторе лжи в прямом эфире
В Эфиопии поставят пятиметровый памятник Пушкину
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с взрывом под Архангельском
Подозреваемый в стрельбе в мечети Норвегии не признает вину