Глава МИД Ирана заявил, что США вынуждают страны Персидского залива вооружаться

СЕГОДНЯ 02:26 2019-08-13T02:45:15+03:00

По словам Зарифа, угрозы региону исходят от Соединенных Штатов и их союзников

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил Соединенные Штаты в том, что они вынуждают страны Персидского залива покупать свое оружие, превратив регион в «готовую взорваться пороховую бочку». Свои слова он подтвердил цифрами.

«Только в прошлом году США продали региону оружие на 50 миллиардов долларов. Некоторые страны региона, в которых проживают меньше трети нашего населения, тратят на военные закупки 87 миллиардов долларов. Давайте сравним: Иран в прошлом году потратил на свои вооружённые силы 16 миллиардов долларов – это при том, что в армии почти миллион человек», - приводит его слова Press TV.

По оценкам главы иранского МИД, ОАЭ «с населением в один миллион потратили 22 миллиарда долларов», а Саудовская Аравия вооружилась на 87 миллиардов долларов.

«Если вы говорите об угрозах, исходящих из региона, то угрозы исходят от США и их союзников, которые наполняют регион оружием, превращая его в готовую взорваться пороховую бочку», - подытожил Джавад Зариф.

Ранее иранский дипломат объяснил, почему Вашингтон ввел против него санкции: потому что считает его «большой угрозой».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в мае госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Штаты продадут Иордании, Саудовской Аравии и ОАЭ оружие на общую сумму около 8,1 миллиарда долларов. Он уточнил, что вооружения будут направлены «на сдерживание агрессии Ирана и создание потенциала для самообороны партнёров».

ИСТОЧНИК KP.RU