США ввели санкции против главы МИД Ирана

СЕГОДНЯ 01:50 2019-08-01T02:11:58+03:00

Джавад Зариф уже прокомментировал эту новость, поблагодарив Штаты за честь считаться для них угрозой

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В среду, 31 июля, министерство финансов США объявило, что внесло в свой «черный список» министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Со всеми вытекающими последствиями: в частности, будут заморожены его активы в американских банках, если таковые найдутся.

Глава иранской дипломатии уже успел прокомментировать эту новость на своей странице в Twitter, объяснив, почему Вашингтон ввел против него санкции.

«Причина, по которой США внесли меня (в санкционный список), заключается в том, что я являюсь основным представителем Ирана в мире», - написал Джавад Зариф.

«Это не повлияет на меня или мою семью, поскольку у меня нет собственности или интересов за пределами Ирана. Спасибо за то, что считаете меня большой угрозой своей повестке», - добавил иранский министр.

К слову, как писал сайт kp.ru, на днях госсекретарь США Майкл Помпео рассказал, что он хотел съездить в Тегеран и выступить по местному телевидению, но власти Ирана не позволили ему это сделать, в ответ предложив отправить к нему в Штаты своего журналиста для интервью.

ИСТОЧНИК KP.RU