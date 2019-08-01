США ввели санкции против главы МИД Ирана
В среду, 31 июля, министерство финансов США объявило, что внесло в свой «черный список» министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Со всеми вытекающими последствиями: в частности, будут заморожены его активы в американских банках, если таковые найдутся.
Глава иранской дипломатии уже успел прокомментировать эту новость на своей странице в Twitter, объяснив, почему Вашингтон ввел против него санкции.
«Причина, по которой США внесли меня (в санкционный список), заключается в том, что я являюсь основным представителем Ирана в мире», - написал Джавад Зариф.
«Это не повлияет на меня или мою семью, поскольку у меня нет собственности или интересов за пределами Ирана. Спасибо за то, что считаете меня большой угрозой своей повестке», - добавил иранский министр.
К слову, как писал сайт kp.ru, на днях госсекретарь США Майкл Помпео рассказал, что он хотел съездить в Тегеран и выступить по местному телевидению, но власти Ирана не позволили ему это сделать, в ответ предложив отправить к нему в Штаты своего журналиста для интервью.
ИСТОЧНИК KP.RU