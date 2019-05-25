2019-05-25T02:13:50+03:00
В мире

Помпео решил для «сдерживания» Ирана продать оружие его соседям

Госсекретарь США поручил госдепу одобрить сделки по поставкам вооружений в Иорданию, Саудовскую Аравию и ОАЭ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Госсекретарь США Майк ПомпеоГоссекретарь США Майк ПомпеоФото: REUTERS
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Соединенные Штаты продадут Иордании, Саудовской Аравии и ОАЭ оружие на общую сумму около 8,1 миллиарда долларов. Об этом в пятницу, 24 мая, сообщил госсекретарь США Майк Помпео, уточнив, что вооружения будут направлены «на сдерживание агрессии Ирана и создание потенциала для самообороны партнёров».

В распространенном пресс-службой госдепа заявлении главы американского внешнеполитического ведомства говорится, что он «принял решение в соответствии со статьей 36 Закона о контроле над экспортом оружия».

Помпео также проинформировал, что поручил госдепартаменту «немедленно» доработать и одобрить «22 незавершенные сделках на поставку оружия в Иорданию, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию».

«Эти продажи будут поддерживать наших союзников, укреплять стабильность на Ближнем Востоке и помогать этим странам сдерживаться и защищаться от Исламской Республики Иран», - подчеркнул госсекретарь.

Как писал сайт kp.ru, на фоне растущей напряжённости в отношениях между Тегераном и Вашингтоном Дональд Трамп согласился отправить на Ближний Восток несколько тысяч солдат, а накануне в Персидский залив вошел ракетный эсминец ВМС США Mason.

Напомним, ранее . Майкл Помпео сообщил сотрудникам прессы, что Соединенные Штаты подозревают Иран в «возможной угрозе» своим интересам в зоне Персидского залива.

А перед этим советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что Штаты в качестве «сигнала» властям Ирана направят на Ближний Восток группу ВМС во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и тактическую группу бомбардировщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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