2019-08-13T05:01:16+03:00
Наука

Sun: Ученые обнаружили в Гренландии 512-летнюю акулу

Возраст определили по размеру: считается, что этот вид позвоночных растет по сантиметру в год
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Гренландские акулы являются самыми долгоживущими позвоночными животными на нашей планетеГренландские акулы являются самыми долгоживущими позвоночными животными на нашей планетеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ученые обнаружили в Гренландии самую древнюю в мире живую акулу: по их оценкам, ей 512 лет – то есть, она родилась в 1505 году, за 59 лет до рождения Уильяма Шекспира (1564 – 1616), пишет британская газета The Sun.

Возраст определили по размеру: считается, что этот вид позвоночных растет по сантиметру в год и живет сотни лет. А длина этой особи просто «ошеломляющая», почти пять с половиной метров.

Отмечается, что найденная в водах Северной Атлантики гренландская акула старше тех пойманных рыбаками 28 самок, которых изучает группа исследователей из разных стран уже несколько лет.

«Это самый старый из ныне живущих видов позвоночных на планете, который сформировал несколько популяций в Атлантическом океане», - приводит издание слова профессора Кима Пребела.

Напомним, как писал сайт kp.ru, средняя продолжительность жизни гренландской акулы составляет около 272 лет, а такую долгую жизнь по сравнению с другими известными долгожителями животного мира – гренландским китом и галапагосской черепахой – им, как считают ученые, обеспечивает именно медленный темп роста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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