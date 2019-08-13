Экс-президента Киргизии обвинили в убийстве и госперевороте

СЕГОДНЯ 09:42 2019-08-13T09:43:34+03:00

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Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве и ряде других особо тяжких преступлений, в том числе захват заложников и применение насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-розыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.

«Атамбаеву вручены уведомления по ряду особо тяжких преступлений, таких как организация массовых беспорядков, убийство, покушение на убийство, захват заложников и применение насилия в отношении представителя власти», - сказал он на пресс-конференции.

Глава госкомитета Нацбезопасности Киргизии Орозбек Опумбаев уточнил, что при попытке задержания бывший глава республики стрелял в спецназовцев на поражение. Он также предъявил Атамбаеву обвинение в подготовке госпереворота.

Ранее экс-президента было предъявлено обвинение в коррупции.

Напомним, что Атамбаева задержали 8 августа, в его резиденции в селе Кой-Таш. Спецоперация по штурму здания длилась почти сутки, в результате пострадали не менее 98 человек, один спецназовец погиб.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/724851" frameborder="0"></iframe> Резиденцию Атамбаева после двух штурмов спецназа показали на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU