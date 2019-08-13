Экс-президента Киргизии обвинили в убийстве и госперевороте
Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве и ряде других особо тяжких преступлений, в том числе захват заложников и применение насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-розыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.
«Атамбаеву вручены уведомления по ряду особо тяжких преступлений, таких как организация массовых беспорядков, убийство, покушение на убийство, захват заложников и применение насилия в отношении представителя власти», - сказал он на пресс-конференции.
Глава госкомитета Нацбезопасности Киргизии Орозбек Опумбаев уточнил, что при попытке задержания бывший глава республики стрелял в спецназовцев на поражение. Он также предъявил Атамбаеву обвинение в подготовке госпереворота.
Ранее экс-президента было предъявлено обвинение в коррупции.
Напомним, что Атамбаева задержали 8 августа, в его резиденции в селе Кой-Таш. Спецоперация по штурму здания длилась почти сутки, в результате пострадали не менее 98 человек, один спецназовец погиб.
Резиденцию Атамбаева после двух штурмов спецназа показали на видео.
ИСТОЧНИК KP.RU