2019-08-13T10:37:06+03:00
Политика

Пушков: После выхода из ДРСМД Вашингтон упражняется в лицемерии

Сенатора заявил, что США пытаются обеспечить себе алиби, ссылаясь на необходимость привлечения к переговорам КНР
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Алексей ПушковАлексей ПушковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Заявление Вашингтона о необходимости формирования нового многостороннего аналога Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с привлечением к переговорам Китай являются упражнением в лицемерии. Соответствующие заявление сделал председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков.

«Ссылки США на необходимость привлечь к переговорам о ракетах средней дальности КНР - упражнение в лицемерии», - написал сенатор в своем Twitter.

По словам Пушкова таким образом Соединённые Штаты пытаются обеспечить себе «некое алиби» после их решения выйти из соглашения. «Пекин уже не раз заявлял, что его не интересуют такие переговоры. И в Вашингтоне это хорошо знают», - заключил политик.

Напомним, ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что формирование нового многостороннего аналога ДРСМД не будет иметь никакой вес в обеспечении мира и безопасности. При этом, ранее Китай действительно ни раз сообщал о том, что республика не заинтересована присоединяться к двусторонним переговорам между Россией и США по вопросам ядерного разоружения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лувр переводит продажу билетов в Интернет
Выявить болезни сердца поможет новая разработка российских ученых
Брокеры, у которых ЦБ отозвал лицензию, продолжают работать в России
В центре Сиднея мужчина с мачете напал на прохожих: ранена женщина
Экс-президента Киргизии обвинили в убийстве и госперевороте
Послом США в России может стать спецпредставитель по Северной Корее
Минтруд представил десятку самых востребованных профессий в России
Спецназ США проверят из-за сообщений о наркотиках и домогательствах
На границе с Китаем задержали россиянку с 2 кг золота в кроссовках
Турпоток из России в Грузию снизился минимум на 70%
СМИ сообщили о новом виде мошенничества от имени представителей банка
«Ничего удивительного»: В Совфеде прокомментировали реакцию США на визит Путина в Крым
Власти Венесуэлы лишили иммунитета четверых депутатов