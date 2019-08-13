Пушков: После выхода из ДРСМД Вашингтон упражняется в лицемерии

СЕГОДНЯ 10:37 2019-08-13T10:37:06+03:00

Сенатора заявил, что США пытаются обеспечить себе алиби, ссылаясь на необходимость привлечения к переговорам КНР

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Заявление Вашингтона о необходимости формирования нового многостороннего аналога Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с привлечением к переговорам Китай являются упражнением в лицемерии. Соответствующие заявление сделал председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков.

«Ссылки США на необходимость привлечь к переговорам о ракетах средней дальности КНР - упражнение в лицемерии», - написал сенатор в своем Twitter.

По словам Пушкова таким образом Соединённые Штаты пытаются обеспечить себе «некое алиби» после их решения выйти из соглашения. «Пекин уже не раз заявлял, что его не интересуют такие переговоры. И в Вашингтоне это хорошо знают», - заключил политик.

Напомним, ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что формирование нового многостороннего аналога ДРСМД не будет иметь никакой вес в обеспечении мира и безопасности. При этом, ранее Китай действительно ни раз сообщал о том, что республика не заинтересована присоединяться к двусторонним переговорам между Россией и США по вопросам ядерного разоружения.

ИСТОЧНИК KP.RU