Пекин не собирается присоединяться к переговорам США и России по ядерному разоружению
Пекин не заинтересован и не имеет какой-либо необходимости участвовать в двусторонних переговорах Соединенных Штатов и России по ядерному разоружению. Соответствующие заявление сделал министр иностранных дел Китая Ван И по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в понедельник, 13 мая.
«Китай действительно не заинтересован и не имеет необходимости присоединяться к двусторонним переговорам между Россией и США по вопросам ядерного разоружения», - сказал Ван И.
По словам главы МИД Китая, Пекин рассчитывает, «что американская сторона откликнется на заинтересованность России в ближайшее время вернуться в рамки Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и продлить действие договора о сокращении стратегических наступательных вооружений». «Эта позиция отвечает общим интересам мирового сообщества», - подчеркнул он.
Напомним, что 2 февраля США приостановили участие в ДРСМД. 4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения условий данного договора. Сразу же после заявлений Вашингтона 2 февраля, Пекин выступил против одностороннего выхода Соединенных Штатов из договора и призывал стороны урегулировать разногласия путем их обсуждения.
ИСТОЧНИК KP.RU