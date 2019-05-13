2019-05-13T18:08:07+03:00
Политика

Пекин не собирается присоединяться к переговорам США и России по ядерному разоружению

Однако глава МИД КНР отметил, что переговоры Москвы и Вашингтона по вопросу ДРСМД имеют большое значение для сохранения глобальной стабильности
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Глава МИД КНР: у Китая нет необходимости присоединяться к переговорам США и России по ядерному разоружениюГлава МИД КНР: у Китая нет необходимости присоединяться к переговорам США и России по ядерному разоружениюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пекин не заинтересован и не имеет какой-либо необходимости участвовать в двусторонних переговорах Соединенных Штатов и России по ядерному разоружению. Соответствующие заявление сделал министр иностранных дел Китая Ван И по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в понедельник, 13 мая.

«Китай действительно не заинтересован и не имеет необходимости присоединяться к двусторонним переговорам между Россией и США по вопросам ядерного разоружения», - сказал Ван И.

По словам главы МИД Китая, Пекин рассчитывает, «что американская сторона откликнется на заинтересованность России в ближайшее время вернуться в рамки Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и продлить действие договора о сокращении стратегических наступательных вооружений». «Эта позиция отвечает общим интересам мирового сообщества», - подчеркнул он.

Напомним, что 2 февраля США приостановили участие в ДРСМД. 4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения условий данного договора. Сразу же после заявлений Вашингтона 2 февраля, Пекин выступил против одностороннего выхода Соединенных Штатов из договора и призывал стороны урегулировать разногласия путем их обсуждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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