В Пекине выступили против создания многостороннего аналога ДРСМД

СЕГОДНЯ 13:07 2019-07-30T13:07:30+03:00

Китай считает, что двухсторонние переговоры Москвы и Вашингтона по вопросам ядерного разоружения имеют большое значение для сохранения глобальной стабильности

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Формирование нового многостороннего аналога Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) не будет иметь какой-либо вес в поддержании и обеспечении регионального мира и безопасности. Соответствующие заявление сделала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Формирование такого многостороннего договора сталкивается с рядом сложных трудностей политического, военного и юридического характера», - пояснила дипломат позицию Пекина.

Хуа Чуньин выразила надежду, что Вашингтон и Москва путем диалога сумеют устранить разногласия и сохранят ДРСМД. «Это будет позитивный шаг, как в плане поддержания глобальной стратегической стабильности, так и обеспечения регионального мира и безопасности, укрепления взаимопонимания между крупными державами», - заключила официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая.

Напомним, ранее Токио предложил расширить соглашение и создать новый альтернативный формат ДРСМД. Однако Пекин и ранее заявлял, что не заинтересован присоединяться к двусторонним переговорам между Россией и США по вопросам ядерного разоружения.

ИСТОЧНИК KP.RU