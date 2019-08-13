2019-08-13T10:37:42+03:00
В мире

Лувр переводит продажу билетов в Интернет

До конца этого года знаменитый музей Парижа планирует избавиться от "живых" очередей
Ася РОМАНЧУК
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Совсем скоро билеты в Лувр можно будет купить только в интернетеСовсем скоро билеты в Лувр можно будет купить только в интернетеФото: REUTERS
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До конца этого года знаменитый музей Парижа планирует избавиться от очередей, полностью переведя продажу билетов в Сеть. Такие меры приняты в преддверии юбилейной выставки к 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи.

Раньше тоже можно было купить билеты в Лувр через Интернет, но существовала и "живая" очередь в кассы.

К концу года попасть в знаменитый музей можно будет только купив онлайн-билеты. Это связано с рекордным наплывом посетителей, который ожидается осенью 2019 года.

Выставка к 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи пройдет с 24 октября 2019 года по 24 февраля 2020 года. В дирекции музея заявили, что желающим попасть в эти дни в залы музея советуют подготовиться заранее, так как ни один билет больше не поступит в свободную продажу в кассы.

Предполагается, что предварительная продажа онлайн-билетов поможет уменьшить общую нагрузку в часы-пик работы музея.

Стоит отметить, что в прошлом году знаменитый музей посетило десять миллионов человек. В этом году ожидается, что число посетителей будет еще больше - из-за аномально жаркого лета многие туристы и жители Парижа спасались в выставочных залах от зноя, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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