Девять женщин обвинили оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах

СЕГОДНЯ 11:07 2019-08-13T11:07:36+03:00

Исполнительницы театра сообщили, что знаменитый оперный певец предлагал вступить в отношения в обмен на получение роли

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Восемь певиц и одна танцовщица обвинили знаменитого испанского тенора Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах.

Associated Press провело интервью с почти 30 певцами, танцорами, музыкантами и другими сотрудниками театра, которые сообщили, что наблюдали неподобающее поведение со стороны Доминго. Так, одна из исполнительниц сообщила изданию, что знаменитый певец «всегда как-то трогал и всегда целовал».

Как сообщает AP, в разное время с 80-х годов оперный певец предлагал женщинам вступить с ним в сексуальные отношения в обмен на получение определенной роли и «профессионально наказывал их в случае отказа».

Кстати, накануне многие петербуржцы были возмущены тем, что на гастролях в Санкт-Петербурге оперную звезду заменили другим артистом, поскольку знаменитый тенор не смог исполнить главную роль в опере «Симон Бокканегра» из-за сорванного голоса.

ИСТОЧНИК KP.RU