Девять женщин обвинили оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах
Восемь певиц и одна танцовщица обвинили знаменитого испанского тенора Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах.
Associated Press провело интервью с почти 30 певцами, танцорами, музыкантами и другими сотрудниками театра, которые сообщили, что наблюдали неподобающее поведение со стороны Доминго. Так, одна из исполнительниц сообщила изданию, что знаменитый певец «всегда как-то трогал и всегда целовал».
Как сообщает AP, в разное время с 80-х годов оперный певец предлагал женщинам вступить с ним в сексуальные отношения в обмен на получение определенной роли и «профессионально наказывал их в случае отказа».
Кстати, накануне многие петербуржцы были возмущены тем, что на гастролях в Санкт-Петербурге оперную звезду заменили другим артистом, поскольку знаменитый тенор не смог исполнить главную роль в опере «Симон Бокканегра» из-за сорванного голоса.
ИСТОЧНИК KP.RU