Трое альпинистов серьезно пострадали, сорвавшись на Эльбрусе

СЕГОДНЯ 11:30 2019-08-13T11:30:55+03:00

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Двое мужчин и одна девушка получили серьезные травмы, сорвавшись со склонов, во время восхождения на Эльбрус. На помощь альпинистам вылетела спасательная бригада МЧС и доставила их в больницу для оказания первой помощи.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии (КБР) Кантемира Берова, один из мужчин получил черепно-мозговую травму. Мужчина сорвался с высоты 5300 метров. В настоящее время поисково-спасательные работы завершены и он доставлен работникам скорой медицинской помощи на поляне Азау.

«Интерфакс», в свою очередь, со ссылкой на представителя Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, передает информацию о еще двоих пострадавших. По данным ведомства, вертолет в настоящее время эвакуировал девушку с травмой позвоночника и вскоре вернется для того, чтобы забрать последнего альпиниста, получившего в результате падения отек легких.

ИСТОЧНИК KP.RU