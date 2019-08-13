2019-08-13T11:36:29+03:00
В мире

Для американских ведомств вступает в силу запрет на закупку продуктов Huawei и ZTE

В администрации США сообщили, что привержены к защите страны «от иностранных противников»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Для американских ведомств вступает в силу запрет на закупку продуктов Huawei и ZTEДля американских ведомств вступает в силу запрет на закупку продуктов Huawei и ZTEФото: REUTERS
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Во вторник, 13 августа, в силу вступает запрет на закупку американскими государственными ведомствами и компании продуктов и услуг китайских телекоммуникационных корпораций Huawei и ZTE. Соответствующее уведомление Минобороны, Национального управления Соединённых Штатов по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Администрации общих служб США направлено для опубликования в федеральный реестр страны.

Под запрет также попадают компании Hytera Communications Corporation, 34 Hangzhou Hikvision Digital Technology Company, Dahua Technology Company и все связанные с ними подразделения.

Официальный представитель американской администрации Джейкоб Вуд заявил, что ведомство «серьезно привержено к защите страны от иностранных противников и полностью выполнит требования Конгресса о введении запрета на китайское телекоммуникационное оборудование и системы видеонаблюдения, в том числе производства Huawei»,

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры от иностранных угроз. В тот же день Министерство торговли страны сообщило о внесении Huawei и связанные с ней компании в «черный список». Министр иностранных дел Китая Ван И назвал этот шаг Соединённых Штатов проявлением «беспричинного давления» и «типичной экономической травлей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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