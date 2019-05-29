Китайская корпорация Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список

СЕГОДНЯ 08:43 2019-05-29T08:43:35+03:00

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Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei подала иск к правительству Соединенных Штатов с требованием признать решение властей страны внести ее в черный список такими, которые противоречат конституции.

"Huawei подала иск и во вторник обратится с просьбой рассмотреть дело в упрощенном порядке судопроизводства, требуя от суда признать этот законодательный акт неконституционным", - цитирует ТАСС сообщение компании.

В заявлении компании отмечается, что данный законопроект напрямую обвиняет Huawei, а также устанавливает ряд ограничений для нее. Целью таких действий, как указывается, являлось лишение компании ее публичных прав, в числе которых право на судебное разбирательство, что напрямую противоречит конституции США.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 15 мая президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от иностранных угроз. В тот же день американское министерство торговли объявило, что внесет Huawei и связанные с ней компании в свой «черный список». Со своей стороны, министр иностранных дел Китая Ван И назвал этот шаг Вашингтона проявлением «беспричинного давления» и «типичной экономической травлей».

ИСТОЧНИК KP.RU