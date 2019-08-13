"Была настоящей пьяницей, курила как паровоз": Британский политик публично оскорбил королеву-мать

СЕГОДНЯ 13:11 2019-08-13T13:11:51+03:00

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Лидер партии Brexit, британский политик Найджел Фараж не скрывает своего негативного отношения к ряду членов королевской семьи. В ходе своего выступления конференции в Австралии парламентарий весьма резко высказался в отношении королевы-матери и наследного принца Чарльза.

В своей речи Фараж назвал герцога «малышом Чарли», указав на несостоятельность его кампаний по защите окружающей среды. Королеву-мать же, Елизавету Боуз-Лайон, он назвал пьяницей, по счастливой случайности дожившей до преклонных лет. Единственным достойным человеком в венценосной семье, по мнению политика, является королева Елизавета.

«Королева мать была настоящей пьяницей, курила как паровоз, не следила за собой и чудом дожила до 101 года. Что я хочу сказать: малышу-Чарли сейчас уже 70 лет. Боже, храни королеву, пусть она живет и царствует еще долгие года», - приводит слова Фараджа The Guardian.

Он также отметил, что не хотел бы видеть на британском троне младшего внука королевы принца Гарри.

«Я хотел бы, чтобы малыш Чарли жил долго, но Уильям пусть живет вечно, чтобы престол никогда не достался Гарри», - заявил политик.

Стоит отметить, что принц Гарри является шестым в очереди на королевский трон. Он следует не только за своим братом Уильямом, но и его детьми — принцами Джорджем и Луи и принцессой Шарлоттой.

ИСТОЧНИК KP.RU