Жители Новой Зеландии смогут получать зарплату в криптовалюте

СЕГОДНЯ 14:12 2019-08-13T14:12:54+03:00

В настоящее время криптовалюты нельзя использовать для оплаты товаров и услуг Фото: REUTERS

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Налоговое управление Новой Зеландии окончательно легализовало возможность получения заработной платы цифровыми деньгами. Иностранное ведомство представило подробное руководство для руководителей компаний, решивших поддержать такой способ расчета.

Положение содержит ряд ограничений. Так, криптовалюта должна свободно конвертироваться в фиатные деньги и не иметь ограничений, сопряженных с немедленным расходованием.

«В настоящее время криптовалюты нельзя использовать для оплаты товаров и услуг. Следовательно валюты, которые невозможно конвертировать не могут считаться полноценной замене традиционной заработной плате», - приводит комментарий Налогового управления Cointelegraph.

Издание отмечает, что в настоящее время в стране уже несколько компаний выплачивают своим сотрудникам зарплату в криптовалюте. Например, GMO Internet, Wirex и Buffer.

ИСТОЧНИК KP.RU