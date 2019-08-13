2019-08-13T14:53:42+03:00
Наука

Ученые рассказали, какие люди больше склонны к онкологии

Медики нашли мутацию, способствующую росту раковых клеток
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые нашли мутацию, которая повышает вероятность развития ракаУченые нашли мутацию, которая повышает вероятность развития ракаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американские ученые открыли редкую наследственную мутацию, которая увеличивает риск развития рака. Научные сотрудники из бостонского Института исследования рака Даны-Фарбера изучили генетические особенности семьи, несколько поколений которой переболели раком.

В эксперименте ученых приняла участие семья, пятеро членов которой страдали от рака поджелудочной железы, а еще у троих были диагностированы другие виды онкологии. Изучив анализы и историю болезни участников эксперимента, специалисты обнаружили всех подопытных мутацию в гене RABL3, передает ФАН.

В результате, специалисты предположили, что именно такое отклонение может говорить о предрасположенности человека к онкологии. Данная гипотеза была проверена на большой популяции рыб данио.

После проведенных опытов выяснилось, что патологические изменения в этом гене действительно усиливают рост раковых клеток в организме. При этом специалисты отметили, что такая мутация имеет врожденный характер, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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