Ученые рассказали, какие люди больше склонны к онкологии

СЕГОДНЯ 14:53 2019-08-13T14:53:42+03:00

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Американские ученые открыли редкую наследственную мутацию, которая увеличивает риск развития рака. Научные сотрудники из бостонского Института исследования рака Даны-Фарбера изучили генетические особенности семьи, несколько поколений которой переболели раком.

В эксперименте ученых приняла участие семья, пятеро членов которой страдали от рака поджелудочной железы, а еще у троих были диагностированы другие виды онкологии. Изучив анализы и историю болезни участников эксперимента, специалисты обнаружили всех подопытных мутацию в гене RABL3, передает ФАН.

В результате, специалисты предположили, что именно такое отклонение может говорить о предрасположенности человека к онкологии. Данная гипотеза была проверена на большой популяции рыб данио.

После проведенных опытов выяснилось, что патологические изменения в этом гене действительно усиливают рост раковых клеток в организме. При этом специалисты отметили, что такая мутация имеет врожденный характер, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU