Школа кино и телевидения Бондарчука едет в регионы в поисках режиссеров

СЕГОДНЯ 15:23 2019-08-13T15:23:25+03:00

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Представители школы кино и телевидения «Индустрия» едут в регионы в поисках новых талантов - режиссеров и сценаристов. Первые вступительные экзамены пройдут в Калининграде и Нижнем Новгороде. Набор будет вестись по направлениям «Режиссура» и «Сценарное мастерство».

Сначала школа отправится в Калининград, где 18 августа в рамках фестиваля короткометражного кино «Короче», основатель проекта Федор Бондарчук лично выберет лучших абитуриентов. За отбор кандидатов в Нижнем Новгороде будут отвечать сценаристы Александр Велединский («Географ глобус пропил», «Живой») и Андрей Золотарёв («Притяжение», «Лёд», «Тренер»). Экзамены пройдут 23 августа при содействии фестиваля «Горький fest».

Экзамены пройдут в двух городах-миллионниках. Фото: школа кино и телевидения "Индустрия"

«Было очень много вопросов о наших ближайших планах, связанных с поиском абитуриентов в регионах, а также о создании новых возможностей для талантливых ребят. В этом году благодаря поддержке наших партнёров у нас наконец появился шанс провести региональные отборочные туры», - сказал режиссер Фёдор Бондарчук.

Сооснователь "Индустрии" Михаил Врубель поддержал коллегу в понимании того, что у каждого талантливого человека должен быть шанс проявить себя, несмотря на место жительства и финансовые возможности.

«Индустрия» изначально задумывалась как киношкола, открытая для всех», - подчеркнул продюсер.

"КП-Калининград" писал о том, что для участия к отборочном туре необходимо заполнить заявку на поступление, сделать минутную видео-визитку, написать критический анализ трёх фильмов и выполнить творческие задания. Лучшие абитуриенты получат гранты на обучение по выбранным специальностям. Подробности ищите на сайте школы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/725715" frameborder="0"></iframe> Школа кино и телевидения «Индустрия» проведёт вступительные экзамены в Калининграде и в Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU