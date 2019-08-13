2019-08-13T15:23:25+03:00
Звезды

Школа кино и телевидения Бондарчука едет в регионы в поисках режиссеров

Первые вступительные экзамены пройдут в Калининграде и Нижнем Новгороде [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Бондарчук лично отберет лучших абитуриентов в Калининграде. Фото: школа кино и телевидения "Индустрия"Бондарчук лично отберет лучших абитуриентов в Калининграде. Фото: школа кино и телевидения "Индустрия"
Изменить размер текста:

Представители школы кино и телевидения «Индустрия» едут в регионы в поисках новых талантов - режиссеров и сценаристов. Первые вступительные экзамены пройдут в Калининграде и Нижнем Новгороде. Набор будет вестись по направлениям «Режиссура» и «Сценарное мастерство».

Сначала школа отправится в Калининград, где 18 августа в рамках фестиваля короткометражного кино «Короче», основатель проекта Федор Бондарчук лично выберет лучших абитуриентов. За отбор кандидатов в Нижнем Новгороде будут отвечать сценаристы Александр Велединский («Географ глобус пропил», «Живой») и Андрей Золотарёв («Притяжение», «Лёд», «Тренер»). Экзамены пройдут 23 августа при содействии фестиваля «Горький fest».

Экзамены пройдут в двух городах-миллионниках. Фото: школа кино и телевидения "Индустрия"

Экзамены пройдут в двух городах-миллионниках. Фото: школа кино и телевидения "Индустрия"

«Было очень много вопросов о наших ближайших планах, связанных с поиском абитуриентов в регионах, а также о создании новых возможностей для талантливых ребят. В этом году благодаря поддержке наших партнёров у нас наконец появился шанс провести региональные отборочные туры», - сказал режиссер Фёдор Бондарчук.

Сооснователь "Индустрии" Михаил Врубель поддержал коллегу в понимании того, что у каждого талантливого человека должен быть шанс проявить себя, несмотря на место жительства и финансовые возможности.

«Индустрия» изначально задумывалась как киношкола, открытая для всех», - подчеркнул продюсер.

"КП-Калининград" писал о том, что для участия к отборочном туре необходимо заполнить заявку на поступление, сделать минутную видео-визитку, написать критический анализ трёх фильмов и выполнить творческие задания. Лучшие абитуриенты получат гранты на обучение по выбранным специальностям. Подробности ищите на сайте школы.

Школа кино и телевидения «Индустрия» проведёт вступительные экзамены в Калининграде и в Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Придумано приложение, определяющее артериальное давление по селфи
Кремль: Работа по созданию Конституционного комитета Сирии близка к завершению
Ученые рассказали, какие люди больше склонны к онкологии
Глава ФСБ: Террористы пытаются вербовать иностранных студентов в России
В Госдуме прокомментировали идею четырехдневной рабочей недели
Жители Новой Зеландии смогут получать зарплату в криптовалюте
Больше трети россиян предпочитают грибы ягодам
В Киеве прокомментировали водную блокаду Крыма
Песков рассказал об общении Путина с Зеленским
"Была настоящей пьяницей, курила как паровоз": Британский политик публично оскорбил королеву-мать
Впервые с прошлого века в Австралию пришел снегопад
Британская королевская семья лишилась традиционного летнего развлечения
Эксперт рассказал, как обезопасить себя от нового вида телефонного мошенничества
Мужчина напал на алтарника в Казанском соборе на Красной площади
В Алеппо началось активное восстановление жилых домов и инфраструктуры
Власти Парижа очистят улицы от загрязнения свинцом после пожара в Нотр-Даме
Суд в Киеве перенес заседание по делу Вышинского
Число жертв тайфуна в Китае выросло до 49