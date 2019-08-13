2019-08-13T16:45:54+03:00
Политика

Зеленский снял Безсмертного с поста представителя Киева в группе по Донбассу

Кто займет освободившуюся должность, пока неизвестно
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Роман БезсмертныйРоман БезсмертныйФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Безсмертного, который занимал пост представителя страны в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Соответствующий указ был опубликован во вторник, 13 августа.

"Уволить Безсмертного Романа Петровича от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы", - говорится в размещенном на сайте президента документе.

Напомним, что Безсмертный провел на должности представителя Киева меньше месяца. Зеленский направил его в рабочую подгруппу 9 июля 2019 года вместо Александра Моцика.

Сайт kp.ru писал, что ранее именно Безсмертный допустил применение оружия украинскими венными в Донбассе, несмотря на объявленное в июле "летнее перемирие", таким образов подтвердив готовность Киева идти на провокации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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