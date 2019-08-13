В России каждый пятый школьник левша
В России увеличивается число людей, которые лучше владеют левой рукой. Примерно каждый пятый школьник - левша.
Такие данные в беседе с News.ru озвучила профессор, академик РАО, директор Института возрастной физиологии Марьяна Безруких. Она называет цифру- порядка 4,6 млн человек.
Половина из них имеют наследственную леворукость. Остальные становятся леворукими из-за различных повреждений мозга, срабатывает так называемый компенсаторный вариант леворукости.
Взрослых левшей в современной России — около 30%, с учетом трудоспособного населения почти 22,5 млн человек. Для сравнения: ещё в 90-х левшей было 10-15%.
Кстати, предпочтения по выбору ведущей руки с возрастом не меняются. Если ребенок с детства левша, то он не начнет активно использовать правую руку. Переучивание опасно для психического здоровья.
ИСТОЧНИК KP.RU