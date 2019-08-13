2019-08-13T17:24:28+03:00
Общество

В России каждый пятый школьник левша

У 20 процентов обучающихся левая рука является ведущей
Ася РОМАНЧУК
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Каждый пятый российский школьник - левшаКаждый пятый российский школьник - левшаФото: Олег УКЛАДОВ
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В России увеличивается число людей, которые лучше владеют левой рукой. Примерно каждый пятый школьник - левша.

Такие данные в беседе с News.ru озвучила профессор, академик РАО, директор Института возрастной физиологии Марьяна Безруких. Она называет цифру- порядка 4,6 млн человек.

Половина из них имеют наследственную леворукость. Остальные становятся леворукими из-за различных повреждений мозга, срабатывает так называемый компенсаторный вариант леворукости.

Взрослых левшей в современной России — около 30%, с учетом трудоспособного населения почти 22,5 млн человек. Для сравнения: ещё в 90-х левшей было 10-15%.

Кстати, предпочтения по выбору ведущей руки с возрастом не меняются. Если ребенок с детства левша, то он не начнет активно использовать правую руку. Переучивание опасно для психического здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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