Новый «Король Лев» стал самым кассовым мультфильмом в истории

СЕГОДНЯ 17:31 2019-08-13T17:31:23+03:00

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Ремейк оригинального мультфильма «Король Лев» стал самым кассовым анимационным фильмом в истории. Прошлый лидер кассы «Холодное сердце», снятый той же студией шесть лет назад, уступил место гамлетовской драматургии львенка. В настоящий момент новый «Король Лев» собрал более 1,3 млрд долларов, при этом заняв 12-ю строчку в общем рейтинге самых кассовых фильмов.

Рисованный мультфильм, вышедший 25 лет назад, заработал в свое время 968 млн долларов в мировом прокате без учета инфляции. Ранее один из художников оригинального произведения раскритиковал создателей ремейка.

Другой рекордсмен «Мстители: Финал», премьера которого состоялась в конце апреля этого года, стал самым кассовым фильмом мирового кинематографа. Студия Marvel, выпустившая данный фильм, принадлежит кинокомпании Disney.

ИСТОЧНИК KP.RU