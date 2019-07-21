«Мстители: Финал» могут побить сборы «Аватара»

СЕГОДНЯ 12:58 2019-07-21T13:00:48+03:00

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Картина «Мстители: Финал» может стать новым лидером по кассовым сборам. Последние десять лет данную позицию удерживает фильм «Аватар».

История «Мстителей» рискует стать серьезным конкурентом и обойти бессменного лидера.

По информации The Walt Disney Company, к 20 июля «Мстители» собрали в мировом прокате 2,7892 миллиарда долларов. Еще полмиллиона долларов обеспечат первое место в истории кассовых сборов. Эксперты уверены, что это событие произойдет совсем скоро.

Таким же внушительным рекордом по кассовым сборам могут похвастаться «Титаник», «Звездные войны: Пробуждение силы» и «Мстители: Война бесконечности». Все эти картины набрали в прокате более двух миллиардов долларов, сообщает Пятый канал.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что американскому фантастическому фильму от Marvel и Disney «Мстители: Финал» удалось побить мировой рекорд по кассовым сборам на старте проката. В первый же уик-энд показа в кинотеатрах новая серия «мстителей» собрала рекордные 1,2 миллиарда долларов.

Мстители: Финал официальный трейлер (16+).Видео с сайта YouTube

ИСТОЧНИК KP.RU