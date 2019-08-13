Гидрометцентр России: Середина августа в Москве будет дождливой

СЕГОДНЯ 18:03 2019-08-13T18:03:58+03:00

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Во вторую декаду августа, по прогнозам синоптиков в московском регионе ожидается достаточно теплая, но дождливая погода. Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила телеканалу «360», что теплая погода в Москве продержится до четверга, а затем температура воздуха немного понизится, что характерно для августовской погоды.

Как отметила Марина Макарова, причина неустойчивой, но теплой погоды в атмосферных фронтах, подходящих с запада. Они принесут в российскую столицу дожди, грозы и порывистый ветер.

Усиление ветра до 12-17 м/с ожидается уже во вторник, 13 августа. При этом, температура воздуха будет вполне комфортной – 15-17 градусов в Москве, до 18 градусов – в Подмосковье.

В среду, 14 августа, ожидается солнечная и теплая погода, воздух прогреется до +23…+25 градусов. Однако в ночь погода изменится, пройдет дождь, усилится ветер, а температура воздуха понизится до +17.

В четверг станет прохладнее буквально на пару градусов, возможны осадки. Дождливая погода ожидается по прогнозам синоптиков и в пятницу.

По словам главного специалиста Гидрометцентра, небольшие осадки ожидают москвичей и на выходных. Колебания температуры прогнозируются от +10…+15 градусов ночью, до +17…+22 градусов днем.

- Климатические показатели этой недели близки к норме, а температура воздуха в середине недели даже превышает среднемесячный уровень, - подчеркнула Марина Макарова.

ИСТОЧНИК KP.RU