Главе МВД Италии пригрозили штрафом в €250 тысяч за пост в Twitter

СЕГОДНЯ 18:07 2019-08-13T18:07:59+03:00

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Земельный суд Франкфурта-на-Майне признал заместителя премьер-министра Италии и по совместительству министра внутренних дел Маттео Сальвини виновным в нарушении авторского права.

Дело в том, что полтора месяца назад политик без разрешения опубликовал у себя на странице в Twitter снимок немецкого фотографа Фридхольда Улонска. Речь идет об изображении машиниста судна немецкой организации помощи мигрантам Sea Watch Зёрена Мое. Предполагается, что Сальвини совместил его с фотографиями капитана Каролы Ракете и самого корабля, а 28 июня запостил вместе с ироничной подписью.

Тот самый пост Сальвини в Twitter

"Карола, виновная в том, что родилась "белой богатой немкой" и Зёрен (помните? его девиз, кажется, звучал как "оставаться бунтарем, оставаться гнилым") благодарят Демократическую партию за пожертвования для пиратского судна Sea Watch", - написал политик в Twitter.

Сайт kp.ru писал, что итальянский вице-премьер жестко выступает против нелегальной миграции и уже много раз слышал обвинения в расизме. Его неприязнь к Sea Watch вызвана тем, что ранее судно незаконно доставило на территорию страны нескольких беженцев.

Что касается фотографа, то он наоборот поддерживает правозащитников и использует свои снимки для их продвижения. Перед тем, как обратиться в суд, Улонска просил Сальвини подписать уведомление о прекращении противоправных действий, но безуспешно.

Теперь главе МВД грозит штраф до 250 тысяч евро или административный арест на срок до шести месяцев. Сумма иска составляет шесть тысяч долларов, но Улонска пока не знает точной стоимости своих фотографий, передает газета Schwabisches Tagblatt.

ИСТОЧНИК KP.RU